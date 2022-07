Chiesti otto anni di carcere per Shakira

Negli scorsi giorni i legali della popstar hanno respinto l'offerta di chiudere il caso, che la vede accusata di non aver pagato le tasse in Spagna tra il 2012 e il 2014 per un ammontare parti a oltre 14,5 milioni di euro, riferisce oggi il quotidiano spagnolo El Pais. Shakira sostiene di non aver vissuto in Spagna in quel periodo di tempo.