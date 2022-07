Cody Simpson parteciperà ai Giochi di Commonwealth

Simpson, tra l'altro, è nato in una famiglia di nuotatori: entrambi i suoi genitori hanno gareggiato per l'Australia. «Il nuoto è stato il mio primo amore. E questo non è cambiato fino a oggi. - continua - Sapevo che la musica sarebbe sempre stata lì per me, e che potevo andare in tournée fino alla vecchiaia. Ma si può nuotare solo per un certo numero di anni. Volevo vedere cosa avrei potuto fare». Tra coloro che hanno sostenuto Simpson dal suo ritorno allo sport ci sono la leggenda del nuoto australiano Ian Thorpe e il 23 volte medaglia d'oro olimpica Michael Phelps.