«Abusata da Bob Dylan» ritira la causa

Nell'agosto dello scorso anno la querelante, che rimane senza nome ed è stata identificata solo come J.C., aveva intentato una causa sostenendo che Dylan aveva abusato di lei per un periodo di sei settimane tra aprile e maggio 1965. Ha affermato che Dylan "ha sfruttato il suo status di musicista" per fornirle "alcool e droghe e abusarla sessualmente più volte" nel famoso hotel Chelsea a Manhattan. La donna ha anche accusato Dylan, che ha compiuto 81 anni a maggio, di averla minacciata fisicamente.