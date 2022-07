Fedez in ospedale per una visita di controllo

Ora il ritorno in ospedale per una visita di controllo che ha dato esito positivo e che permetterà al cantante di godersi ancora qualche giorno di vacanza insieme alla sua famiglia. Anche in questa occasione l'artista ha voluto condividere il momento con i suoi fan e ne ha approfittato anche per mandare l’ennesimo ringraziamento all’ospedale di Milano che lo ha avuto in cura. In un post su Instagram si vede il cantante insieme a un medico e la didascalia: «Visita di controllo prima delle vacanze andata. Per sempre grato a tutto lo staff del reparto “pancreas” del professor Falconi». Con una preoccupazione in meno ora Fedez si può godere il resto delle vacanze insieme alla moglie Chiara Ferragni ed ai figli Leone e Vittoria.