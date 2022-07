Elisa Isoardi torna in tv e ringrazia Mara Venier

Un momento importante per la Isoardi che ha vissuto in maniera molto dura l’essere allontanata - forse anche per motivi non strettamente artistici - dalle reti Rai. Nel corso di una lunga intervista al settimanale Chi, è stata lei stessa a rivelare quanto sia stato duro dover prendersi questa lunga pausa dal piccolo schermo. Ma ha anche detto di aver usato questo momento di riposo per riuscire a comprendere meglio il mondo della televisione e i suoi interessi.