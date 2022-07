Hollywood piange Bob Rafelson, co-creator dei The Monkees

Rafelson ha diretto e co-scritto "Five Easy Pieces", un film che racconta la storia di un pianista proveniente da una ricca famiglia che vuole sperimentare il lavoro in un giacimento di petrolio. Oppure, "The King of Marvin Gardens", su un conduttore di talk show radiofonico depresso. Entrambi i film sono stati interpretati da Jack Nicholson ed hanno trattato il tema dell’illusione del sogno americano. "Five Easy Pieces" ha ottenuto a Rafelson due nomination all'Oscar nel 1971, per il miglior film e sceneggiatura.