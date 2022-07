Sangiovanni è pronto per il concerto di Bellinzona: «Ho anche un look specifico per questa tappa»

Scrivi (e canti) per te stesso o per gli altri?

«Inizialmente scrivevo e facevo musica per un’esigenza personale. Per liberare le mie ansie preoccupazioni e stati d’animo negativi. La musica in questo è stata un sollievo. Ora spero che le mie parole e canzoni aiutino anche altre persone che si ritrovano in quello che scrivo, diciamo che in maniera del tutto naturale e conseguente scrivo anche per loro».