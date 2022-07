Noemi: «Più magra ma non per la dieta, decisiva la psicoterapia»

«Non sono dimagrita, sono tornata magra, come ero stata sempre - ha dichiarato la cantante al settimanale Oggi -. Nel mezzo ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire. Noi musicisti facciamo un lavoro bellissimo, ma è un ambiente in cui ogni singolo è un’ordalia, o vivi o muori. E io con quei chili volevo mettere un’armatura tra me e la possibilità di fallire». Tutto è cambiato quando Noemi ha messo al centro di tutto la sua salute mentale. «Ho cambiato equilibri, messo me al centro della mia vita. È stato faticoso, a tratti doloroso, anche per le persone che amo. Ma hanno compreso quello che mi stava accadendo e lo hanno rispettato, anzi incoraggiato. Ma ‘sta roba non si fa da soli. Io ho chiesto aiuto, fatto psicoterapia. Ne faccio ancora, perché nessuna conquista è mai definitiva, e io ho paura di tornare indietro».