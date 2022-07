Elisa: «A Bellinzona canterò per un pianeta con la febbre»

Per iniziare, come stai? So che di recente hai avuto qualche problema con un tampone positivo, ma so anche che è passata...

«Sto bene, fortunatamente ho contratto il virus in forma lieve e sono prontissima! Non vedo l'ora di tornare sul palco e condividere musica ed emozioni con il pubblico. Dobbiamo purtroppo ancora fare i conti con questi inconvenienti ma la musica è vita».



Il tour, così come l'album, ha un messaggio grande e forte riguardo la questione ambientale. Come ti è nata questa cosa? Sei una che non si tira in dietro e che non ha paura di prendere posizione, fra social e interviste, ma qui hai deciso di farlo direttamente con l'arte. Come mai?

«È il progetto più ambizioso che abbia mai realizzato. Ho sempre avuto un forte legame con la natura, fin da piccola fissavo il cielo e mi perdevo nei suoi colori. Negli Anni '90 si è iniziato a parlare di surriscaldamento globale e ho capito che sarebbe stato il tema più importante del futuro. Oggi per me sarebbe impossibile non parlarne, non accendere una luce su questo tema».