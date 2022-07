Una corte d'appello chiede chiarezza nel caso Polanski

L'antefatto - Polanski è stato arrestato nel 1977 per aver violentato la tredicenne Samantha Geimer. Accettò di patteggiare per ottenere l'archiviazione di cinque delle accuse più gravi - tra cui lo stupro con l'uso di droghe - in cambio di una dichiarazione di colpevolezza. I suoi avvocati si aspettavano che non scontasse alcun periodo in carcere e che ottenesse la libertà vigilata. Il regista di Nastro Rosso a New York è fuggito in Francia dopo aver appreso che il giudice Laurence Rittenband - che si era inizialmente occupato del caso negli anni '70 - aveva intenzione di rimangiarsi l'accordo e di metterlo dietro le sbarre per 50 anni. Polanski ha sostenuto che il giudice è stato indebitamente influenzato da un pubblico ministero, dalla stampa e dal timore di ripercussioni da parte dell'opinione pubblica, per avergli inflitto una sentenza clemente.