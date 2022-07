Dopo le accuse di molestie, James Franco torna a recitare

In seguito alle accuse, Franco ha fatto un passo indietro dal cinema. «Nel corso del mio periodo come insegnante, sono andato a letto con delle studentesse ed era sbagliato. – ha dichiarato al The Jess Cagle Podcast - Ma, come ho detto, non è il motivo per cui ho iniziato le attività della scuola e non ero la persona che selezionava le persone che frequentavano le lezioni. Quindi, non c'era un piano da parte mia. Ci sono state delle situazioni in cui sono stato coinvolto in una relazione consensuale con una studentessa e non doveva succedere».