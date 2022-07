Emily Blunt parla apertamente della sua balbuzie

LOS ANGELES - Emily Blunt torna a parlare di balbuzie, un disturbo del linguaggio di cui soffre anche l'attrice da quando era piccola. Senza troppi giri di parole ha raccontato a People dell'impatto che ha avuto la recitazione nell'affrontare il problema: «Recitare è stata una sorta d'invito a parlare fluentemente quasi per la prima volta. E se non puoi esprimerti non puoi essere te stesso». Tuttavia la sua professione non ha eliminato il problema della balbuzie: «Una volta che sei balbuziente, lo sarai per tutta la vita» ha proseguito l'attrice.