Cristiano Malgioglio e il tumore: «Io, salvato da… Jennifer Lopez»

ROMA - «Mi sento un miracolato». Così Cristiano Malgioglio ha descritto al Corriere della Sera cosa prova quando ricorda il momento in cui scoprì di avere un cancro alla pelle, che fu fortunatamente rimosso in tempo. «Ho scoperto per caso di avere un tumore maligno - ha detto il cantante e autore musicale -. Mi spalmavo la crema sulle gambe, e non lo faccio mai: ho visto un neo».