Donatella Versace: «La morte di Gianni, la cosa peggiore della mia vita»

MILANO - Sono trascorsi già 25 anni dalla morte di Gianni Versace, celebre stilista che fu ucciso il 15 luglio del 1997 a Miami dallo squilibrato Andrew Cunanan, ma per Donatella Versace il ricordo di quel giorno è ancora vivissimo. La stilista ne parla in un’intervista al periodico Sette, confessando come il dolore per la morte del fratello sia ancora vivissimo. «Si avvicina il 15 luglio e come ogni anno, anche se faccio di tutto per distrarmi, lo rivivo esattamente come il 15 luglio del 1997, uno shock incredibile, un dolore inimmaginabile - le parole della Versace -. Essere così lontana da lui... Lo ripenso come se fosse accaduto solo ieri. È stato un dolore troppo forte».