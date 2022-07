Paolo Kessisoglu: «Quando Morandi si fece rubare l’auto per non deludere un fan»

Kessisoglu ha bilanciato la stoccata alle due con un lungo elogio di Gianni Morandi, il capo perfetto. «Dovete sapere che Morandi racconta sempre di quel periodo in cui ebbe un calo di popolarità dovuto all’ascesa dei cantautori e al declino dei cantanti - ha raccontato il comico -. Poi, come sappiamo, si riprese alla grande e la sua fama non si è più fermata. Però quella esperienza di blackout lo ha talmente segnato che oggi lui non dice mai no alla richiesta di un autografo». Al punto da essere pronto a rimetterci... l'auto.