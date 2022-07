Uno spin-off e uno spettacolo teatrale "Stranger Things"

WASHINGTON - La popolarissima serie "Stranger Things" avrà uno spin-off e un nuovo spettacolo teatrale. Lo ha annunciato Netflix per la gioia dei suoi milioni di fan in tutto il mondo. L'horror fantascientifico che racconta le avventure di un gruppo di adolescenti in una città immaginaria degli Stati Uniti che combattono mostri di un'altra dimensione è uno degli show di punta e più visti di Netflix.