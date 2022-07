Natalie Portman tra disagi e amicizie sul set di "Thor"

SYDNEY - Nonostante la sua lunga esperienza nel recitare, Natalie Portman non si è sempre sentita a suo agio durante le riprese di “Thor: Amore e Tuono”. In un’intervista concessa a Vogue Australia l’attrice ha parlato della difficoltà a inserirsi all’interno di un team di lavoro già ben rodato. Infatti, le altre stelle coinvolte nel film - Chris Hemsworth e Tessa Thompson - e il regista neozelandese Taika Waititi avevano già lavorato assieme per “Ragnarok”. «Fa strano quando qualcosa è così familiare, ma anche quando sei un po’ come l’ultimo arrivato» ha detto la Portman. Per poi aggiungere: «Era come se tutti si fossero riuniti e io fossi la nuova arrivata che cercava di capire come inserirsi».