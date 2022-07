Malore per Santana durante un concerto

MICHIGAN - La leggenda del rock, Carlos Santana, ha avuto un malore mentre si esibiva all’aperto al Pine Knob Theather di Clarkston, nel Michigan. In un comunicato si legge che il chitarrista sarebbe collassato in seguito a disidratazione e a un colpo di calore. Dopo venti minuti, è stato portato via dal palco in barella ed è stato condotto in un pronto soccorso nelle vicinanze.