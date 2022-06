Il prossimo James Bond non prima di due anni

«Nessuno ha fretta», ha detto la produttrice ai margini di un evento in suo onore al Claridge Hotel di Londra: «non c'è ancora una sceneggiatura e non possiamo prendere decisioni in questo senso fino a quando non decidiamo come avvicinarci al nuovo film, perché è una reinvenzione di Bond. Reinventiamo chi è, e questo prende tempo».