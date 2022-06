Lo scettro di Aquaman per salvare la vita «come la conosciamo»

In un primo momento, l'attore ha dichiarato che «per me l'oceano è un antico maestro, una guida e una musa. È anche esistenziale. Senza un oceano sano, la vita sul nostro pianeta come la conosciamo non esisterebbe». Più tardi ha firmato la sua partecipazione al progetto insieme alle figlie: «Dobbiamo cercare di correggere i torti che abbiamo commesso contro i nostri figli e nipoti, invertire la tendenza alla nostra amministrazione irresponsabile e creare uno slancio per un futuro in cui l'umanità possa vivere ancora una volta in armonia con la natura. Papà vi ama bambine mie».