Levante: «Ho provato vergogna per la morte di mio padre»

«Alle sei del pomeriggio, in una giornata bollente, nella casa di Palagonia - scrive Levante raccontando i dettagli della morte del padre -. Per anni sua madre ha detto che era morto per ‘il male del secolo’. Ancora oggi la nonna Rosalia non lo dice, tumore, non lo dice. Anche a me a volte affatica dirlo, sentirlo dire». Quella scomparsa ha sconvolto la vita di Levante, che per anni ha provato sentimenti contrastanti. «Ci ho messo molto tempo a togliermi di dosso quel senso di vergogna per aver perso papà - dice l’artista -. Non ho mai chiesto alla mia terapeuta perché provassi vergogna... Ma sono tantissimi anni che ormai ne parlo ad alta voce, spesso, anche mettendo gli altri in difficoltà».