Christa Rigozzi e l'obiettivo di un hamburger sempre più sostenibile

Sostenibile e chilometro zero - Un impegno per la sostenibilità, quello della multinazionale, esteso «lungo l’intera catena del valore: dalla coltivazione alla lavorazione degli ingredienti al trasporto dei beni, dal consumo di energia nel ristorante alla promozione dei collaboratori, dal riciclaggio in cucina ai nostri giri di pulizia nel quartiere». Una responsabilità «che ci assumiamo molto seriamente», ribadiscono da McDonald's. Da lunedì fino a domenica le porte saranno aperte in oltre 130 ristoranti in tutto il Paese: è la Open Door Week, nel corso della quale «si potrà entrare in cucina, quello che viene preparato e scoprire un po' le ricette». Un po' come abbiamo visto fare a Christa e filmato nel video allegato. Il pubblico potrà anche scoprire da dove vengono i prodotti. «Forse non tutti sanno che McDonald's lavora da anni con dei produttori svizzeri: i prodotti che consumiamo vengono dal territorio».