Bill Murray, film congelato per accuse di “comportamento inappropriato” sul set

LOS ANGELES - La produzione del film “Being Mortal” ha sospeso le riprese di un film con l'attore americano Bill Murray dopo accuse di "comportamento inappropriato" sul set.

La pellicola, prodotta da Searchlight, vedeva proprio Murray come protagonista affiancato da due comici molto noti, Seth Rogen e Aziz Ansari che è anche regista della pellicola, tratta da un libro molto apprezzato sul tema della salute pubblica del medico e scrittore Atul Gawande. Al momento non è chiaro quando, e come, si riprenderà a girare visto che è in corso un'indagine interna.

A dare notizia dello stop ai lavori è stato inizialmente il portale americano Deadline, ripreso poi in maniera estesa anche dal New York Times. Nessuna delle due testate è però entrata nel merito delle accuse.

Murray, 71 anni, è un attore molto amato di pellicole di culto (da “Ghostbusters” a “Ricomincio da capo” passando per “Le avventure acquatiche di Steve Zissou” e tantissime altre). La sua immagine piaciona in pubblico è in aperto contrasto con la sua personalità sul set, spesso eccentrica, scontrosa se non apertamente maleducata.