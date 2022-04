ROMA - L'urlo di Damiano David contro la guerra ha fatto il giro del mondo. «Se i Maneskin lo hanno fatto perché ci credono va benissimo» ha commentato Al Bano, interpellato dall'agenzia stampa italiana AdnKronos.

Il cantante, popolarissimo sia in Russia che in Ucraina, a proposito della modalità scelta dalla band romana afferma: «'Ognuno condanna questa guerra a modo suo ed è libero di esprimersi come meglio crede». Aggiunge: «Bisogna essere fermi nel condannare quello che sta accadendo in Ucraina» e si chiede: «Ma Putin la vede la tv? Le vede le scene disumane a cui stiamo assistendo quotidianamente? Quello che mi auguro è che questa tragedia finisca al più presto».