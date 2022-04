Vincete i biglietti per andare a vedere “The Lost City”

LUGANO - Cinque biglietti per andarsi a vedere l'ultimo (almeno per un po', visto che ha deciso di prendersi una pausa) film di Sandra Bullock che vede tornare sul grande schermo anche Channing Tatum.

Stiamo parlando della commedia d'avventura “The Lost City” che arriverà nei cinema ticinesi il 21 aprile prossimo e che 10 fortunati lettori di tio.ch e 20 minuti potranno vedersi gratuitamente, in una qualsiasi sala svizzera.

Come? È semplicissimo, basta guardare il trailer e rispondere a una domanda (facile facile) come spiegato nel dettaglio nella pagina del concorso. Poi incrociate le dita e... buona visione!

Di che parla “The Lost City”

Loretta Sage (Sandra Bullock), solitaria scrittrice di romanzi rosa viene incastrata in una ricerca di un tesoro (davvero simile a quella raccontata in uno dei suoi libri) dal bizzarro e ricchissimo Abigail Fairfax (Daniel Radcliffe). Quando le cose degenereranno, il modello di copertina dei suoi libri - in netta crisi d'identità - Alan (Channing Tatun) si lancerà in una missione improbabile per salvarla.