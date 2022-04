“Beautiful Minds” e il bello di essere diversi

LUGANO - Un incontro (o meglio, uno scontro) fortuito che si trasformerà in un road movie improvvisato, alla scoperta della diversità.

È questo, riassunto in nuce, “Beautiful Minds” – che è meglio riassunto dal titolo originale “Presque”, praticamente, da «praticamente normale» – il film di (e con) Alexandre Jolien e Bernard Campan, già premiato a Soletta e da oggi nelle sale di tutto il Cantone.

Al centro di tutto ci sono Louis, un becchino in missione per consegnare una salma, e Igor, giovane con il pallino della filosofia affetto da paralisi cerebrale.

I due, riuniti dal destino, si troveranno così in un viaggio – più o meno forzato – di reciproca conoscenza che parte dalla disabilità di Igor (la medesima del suo alter-ego reale Jolien) in un percorso non scontato né stucchevole e che riesce davvero a far (sor)ridere.

Una riflessione bella e che funziona, anche perché i due sono amici da un ventennio e non solo si vede, si capisce. Ciliegina sulla torta l'ambientazione Svizzera: chi conosce Losanna e dintorni non potrà che notare più di qualche scorcio.

JMH