La salute di Bruce Willis lo sta costringendo ad «allontanarsi» dalla recitazione

LOS ANGELES - Bruce Willis «si sta allontanando» dalla recitazione a causa del suo stato di salute. L'annuncio ufficiale da parte della famiglia del divo di Hollywood è arrivato su Instagram: «Il nostro amato Bruce ha avuto alcuni problemi di salute e recentemente gli è stata diagnosticata l'afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive».

La conseguenza è un passo indietro dalla carriera recitativa «che ha significato così tanto per lui». Nel post delle persone più care del 67enne (non solo le figlie, ma anche la ex moglie Demi Moore e l'attuale compagna Emma Heming) si osserva come questo sia «un momento davvero difficile per la nostra famiglia» e come venga affrontato con «una forte unità familiare». Si è poi cercato il coinvolgimento dei fan di Willis, «perché sappiamo quanto lui significhi per voi».