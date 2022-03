Il primo volo di Blue Origin senza vip

NEW YORK - Domani si va nello spazio, ma senza vip. Il comico Pete Davidson che avrebbe dovuto partecipare al viaggio organizzato dall'agenzia spaziale di Jeff Bezos non salirà a bordo del razzo turistico. Perché? Non si incastra nel suo calendario.

La scorsa settimana la Blue Origin avrebbe dovuto portare nello spazio sei turisti, tra cui il comico Pete Davidson. Ma le condizioni meteorologiche non erano delle più favorevoli. L'agenzia aveva infatti previsto che un forte vento avrebbe soffiato nell'area in cui si trova la piattaforma di decollaggio in Texas. Quindi il volo è stato posticipato a questo giovedì alle 8:30 (ora locale). Ma non ci sarà nessun vip. Gli impegni di Davidson non coincidono con gli imprevisti di Bezos.

Prenderà il suo posto, riporta la Cnn, un dipendente di lunga data della Blue Origin, Gary Lay. Il volo sarà breve. Consentirà ai turisti di osservare il pianeta dall'alto e di sperimentare alcuni minuti senza gravità.

Reuters