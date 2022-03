Tutti i look degli Oscar, dall'abito di Jessica Chastain al petto nudo di Timothée Chalamet

LOS ANGELES - Gli Oscar premiano i migliori lavori cinematografici, ma l'attenzione è rivolta anche al red carpet. Attori, registi, cantanti e vip non si sono fatti trovare impreparati, e hanno sfoggiato le loro migliori mise, alcune azzeccate, altre meno.

Finalmente, dopo due anni di pandemia, il tappeto rosso torna agli sfarzi di un tempo, con pochissime mascherine. Sugli abiti spiccano però i nastri per l'Ucraina, in segno di sostegno.

Non è passata inosservata la vincitrice dell'Oscar come migliore attrice, Jessica Chastain. Il suo abito firmato Gucci, che dal glicine sfuma al rame, per arrivare a confondersi con il colore dei capelli dell'attrice, ha fatto la sua bella figura sul tappeto rosso.

Altra protagonista, anche se piuttosto involontaria, è stata Jada Pinkett, la moglie di Will Smith. Con il suo abito Jean Paul Gaultier può vantare uno degli strascichi più lunghi della serata. L'attrice è stata protagonista del singolare siparietto che ha coinvolto il marito Will Smith e Chris Rock. L'attore, dopo una battuta infelice sulla moglie, ha sferrato uno schiaffo. Smith indossava un abito Dolce e Gabbana.

Se si parla di strascico non si può non nominare l'abito, in due pezzi, di Zendaya. La gonna, firmata Valentino, era una concentrazione di brillantini argento, accompagnata da una camicia corta bianca.

Kristen Stewart ha deciso di non optare per un abito lungo, scegliendo un paio di pantaloncini Chanel, camicia bianca aperta e una giacca. Anche Diane Warren ha optato per un completo, verde metallico, accompagnato da una borsa a forma di radio. Altra protagonista della serata è stata Mila Kunis, che ha parlato della guerra in Ucraina, senza nominare mai il Paese. Con il suo abito rosa chiaro Zuhair Murad l'attrice è apparsa sul red carpet in compagnia della sua dolce metà Ashton Kutcher.

L'attrice Tracee Ellis Ross, figlia di Diana Ross, ha deciso di sfilare con un vestito rosso di Carolina Herrera. L'abito, soprattutto nella parte superiore, è risultato essere piuttosto inadeguato e di una misura probabilmente non conforme, come confermano le immagini in cui l'attrice continua a tirare su il corpetto. Il rosso è il colore scelto anche da Kirsten Dunst.

Carolina Herrera ha anche vestito H.E.R, che sul red carpet si è presentata con un abito corto con strascico verde acido, e occhiali da sole.

Anche Nicole Kidman era presente agli Oscar, con un vestito grigio firmato Armani, con tanto di coda. C'è da chiedersi quanto fosse comodo per sedersi. Armani ha firmato anche l'abito azzurro di Saniyya Sidney, l'attrice che ha vestito i panni di Venus Williams.

L'oro è invece il colore scelto da Lupita Nyong'o, vestita con un abito firmato Prada. E chi l'ha detto che solo gli attori e i cantanti possono sfoggiare outfit stravaganti? Ci ha pensato anche la truccatrice Eva von Bahr, che ha voluto ispirarsi ad un'opera d'arte, con tanto di borsetta a tema. Estrosa anche la scelta di Maggie Gyllenhaal, in Schiapparelli, total black a forma di T con inserti in oro.

Anche Billie Eilish ha scelto il total black di Gucci, nascondendosi dietro montagne di balze e tessuto. Megan Thee Stallion, con un abito blu chiaro firmato Gaurav Gupta, ha sfoggiato un vestito scosciato e aperto su un fianco.

Sul lato maschile, Timothée Chalamet ha dimenticato la camicia a casa. Battute a parte, l'attore ha voluto osare indossando semplicemente un completo Louis Vuitton, e una collana, adagiata sul petto nudo. Un altro attore che si è fatto notare è decisamente Rickey Thompson, che sembra uscito da un film di fantascienza. Il comico si è presentato sul tappeto rosso con una specie di sovramantello, e delle applicazioni con pendenti sul petto, ricoperto da una sottile maglia. Se l'obiettivo era farsi notare, ci è riuscito.

Altro look stravagante è quello indossato da Wesley Snipes, che ha optato per un total melanzana, colore che ama sfoggiare. Camicia, papillon, giacca, pantaloncini, ghette e "grembiulino": solo le scarpe erano nere.

Getty