Fedez all'inizio del suo «percorso»: «Domani per me sarà una giornata importante»

MILANO - «Domani per me sarà una giornata importante». Lo ha scritto Fedez sui social, con un evidente riferimento al problema di salute non meglio specificato che ha annunciato la scorsa settimana. Mercoledì prende quindi via il «percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare», come annunciato venerdì con un toccante video pubblicato su Instagram.

«Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività» scrive il musicista in una delle sue Stories. «Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale». Poi un pensiero per i figli Leone e Vittoria: «Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo».