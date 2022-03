Agli Oscar si preannuncia un testa a testa fra “Coda” e “Il potere del cane”

LOS ANGELES - "I segni del cuore - Coda" sbarra la strada al "Potere del Cane" e mette una pesante ipoteca sugli Oscar 2022 vincendo il premio per il miglior film nella serata dei Producers Guild Awards (PGA) al Fairmont Century Plaza Hotel di Los Angeles.

Manca una settimana alla 'notte delle stelle' del 27 marzo: per "Coda" il successo ai Pga si aggiunge quello per il miglior cast ai premi Sag, il sindacato degli attori, mentre il film di Jane Campion, finora dato per favorito, ha trionfato nella serata della Dga, l'associazione dei registi, e ai Bafta, i premi del cinema britannico.

Sarà dunque prevedibilmente uno scontro a due per la categoria più ambita, quella del "Best Film" tra il western atipico della neozelandese e la commovente "dramedy" firmata da Sian Heder su una famiglia di pescatori muti in cui solo una figlia è in grado di parlare: di qui il titolo (con le iniziali per Child of Deaf Adults).

Se a qualcuno potrà suonare familiare è perché la pellicola è un remake della fortunata commedia francese del 2014 “La famiglia Belier”, diretto da Eric Lartigau.

"Coda", che arriva agli Oscar con tre candidature, ha battuto una concorrenza di peso: oltre al film della Campion erano in corsa ai PGA anche "Being the Ricardos", "Belfast", "Don't Look Up", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza" e i musical "Tick, Tick ... Boom!" e "West Side Story". Al momento, però, i bookmaker danno ancora assai favorito il film con Benedict Cumberbatch.

Tra gli altri premi della serata hanno vinto "Succession" e "Ted Lasso" per le serie a puntate. Premiati anche "Summer of Soul", "Encanto", "Mare of Easttown" e "The Beatles: Get Back".