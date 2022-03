Eiffel 65: «“Blue” un figlio scomodo? Più una benedizione che auguriamo a tutti»

RIAZZINO - È una serata al sapor di nostalgia, e tutta da ballare quella di questo sabato al Vanilla di Riazzino. Per “Boom! The Explosion of fun” alla console ci saranno delle vere e proprie leggende della dance: gli italiani Eiffel 65 e lo svizzero Dj Antoine. Un live, sicuramente da non perdere.

Dopo aver scambiato quattro chiacchiere con il dj basilese, è ora il turno dei mitici Eiffel 65. Per l'occasione abbiamo sentito il simpatico e gentilissimo Maurizio "Maury" Lobina.

Ciao ragazzi, come state? Come sono andati questi due anni pandemici?

Stiamo bene grazie, speriamo anche tutti voi! Sono stati senz'altro due anni molto complicati, bizzarri e anche drammatici. Abbiamo fatto tesoro del tempo disponibile, coltivando le nostre passioni e tutte le cose che avevamo un po' trascurato in questi anni. Tipo la vita personale, la forma fisica e la salute mentale. Da questo punto di vista non sono stati anni inutili, a volte anche gli stop forzati possono essere in qualche modo prolifici o in qualche modo positivi.

Avete continuato a lavorare alla vostra musica?

Non ci siamo fermati! Abbiamo fatto diverse cose nuove ma, per il momento, non posso farne parola. Sono però sicuro che vi piaceranno!

L'ultimo live che avete fatto in Ticino era al Rabadan prima che tutto andasse a testa in giù, ve lo ricordate?

Esattamente! Anche per noi, se non ricordo male, il Carnevale di Bellinzona è stata probabilmente l'ultima data che abbiamo fatto prima del grande stop. Devo dire che è una situazione sempre assurda e divertente, piena di gente davvero incredibile. È uno spasso perché è veramente una bolgia, nel senso più positivo del termine. Di sicuro è una situazione completamente diversa rispetto a un normale sabato sera in un club o un concerto.

Impossibile non parlare di “Blue (Da Ba Dee)”: un successo davvero planetario come questo non rischia di diventare un po' un “figlio ingombrante”?

Ecco, una cosa come “Blue” davvero la auguro a chiunque faccia musica o lavori in ambito creativo. È un'opera che raggiunge risultati così alti che da una parte ti dici: «È davvero fantastico» e dall'altra però un po' devi imparare a conviverci. Gli effetti collaterali sono inaspettati: l'hai creata tu, ma non riuscirai mai a eguagliarne il successo, e poi sarà sempre lì anche anni (e anni) dopo. Ancora oggi è incredibilmente richiesta!

Qualche volta è stato “un figlio scomodo”? Sicuramente sì, per noi lo è stato. Ma è anche vero che questo tipo di frustrazioni sono controbilanciati da un miliardo di soddisfazioni diverse, quelle emotive, artistiche. E poi non c'è niente da fare: quando la suoniamo dal vivo la gente impazzisce.

Una canzone popolare salta fuori nei posti più impensati (film, remix, versioni nuove) avete mai avuto sorprese?

Sorprese vere e proprie diciamo che è impossibile averne, anche perché diamo sempre l'approvazione ogni volta che viene utilizzata. Detto ciò, ho dei bellissimi ricordi di “Iron Man 3“, al cinema con mio figlio, grandissimo fan della Marvel. Io sapevo già che il film avrebbe attaccato proprio con “Blue” io in quel momento lo schermo non l'ho nemmeno considerato, ero girato e guardavo lui... Lo spettacolo era il suo volto!

Comunque qualche volta è vero che capita di sentirne versioni strane a cui non ti ricordavi più di aver firmato l'ok, tipo finire primo in Germania per diverse settimane con un rifacimento a cui avevi dato l'ok e ti eri dimenticato

Cosa deve aspettarsi il pubblico del Vanilla per la serata di sabato?

Gli Eiffel 65 sul palco, ovvero Jeffry e Maury, con il nostro set che portiamo nei club: bello concentrato, superintenso e superdinamico. Con i nostri successi, le nostre rielaborazioni e un sacco di sorprese. Il divertimento è assicurato.

Per “BOOOM! The Explosion of fun” la prevendita è attiva su biglietteria.ch