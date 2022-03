Niente più musica dei Pink Floyd in Russia e Bielorussia

MOSCA - Non solo le catene di bar, fast food e negozi si ritirano dalla Russia: ora è tempo anche per la musica. I Pink Floyd hanno infatti deciso di schierarsi contro la guerra, e di rimuovere gran parte del loro catalogo dalle piattaforme musicali di Russia e Bielorussia.

Lo ha fatto sapere la stessa band, attraverso un tweet: «Per stare con il mondo nel condannare fermamente l'invasione russa del'Ucraina, le opere dei Pink Floyd, dal 1987 in poi, e tutte le registrazioni da solita di David Gilmour sono state rimosse da tutti i fornitori di musica digitale in Russia e Bielorussia da oggi».

Sono tre gli album interessati dal bando: "A Momentary Lapse of Reason", "The Division Bell" e "The Endless River". Due invece gli album solisti di David Gilmour non più disponibili in Russia e Bielorussia: "On an Island" e "Rattle that Rock".