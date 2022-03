I Rolling Stones festeggeranno i loro sessant'anni in Svizzera

BERNA - Sessant'anni di “Paint It, Black”, “Start Me Up” e “Sympathy for the Devil”: il prossimo 17 giugno i Rolling Stones festeggiano il loro anniversario con un concerto openair allo stadio Wankdorf di Berna. I biglietti sono disponibili a partire da venerdì 18 marzo alle 10 su Ticketcorner. In qualità di media partner, vi raccontiamo cinque aneddoti tratti dai loro sei decenni di Blues'n'Roll.

1. Charlie Watts non usciva con le groupie. Secondo la band, il batterista storico della band è sempre stato fedele alla moglie Shirley, con la quale è stato spostato dal 1964 fino alla sua morte, lo scorso agosto. Quando nel 1972 è stato in visita alla Playboy Mansion, vi ha trascorso più giorni giocando a flipper.

2. Jagger e Richards traditi dal loro spacciatore. Nel 1967 la polizia fece irruzione a una festa nella casa di Keith Richards a Redlands. E successivamente, Richards e Mick Jagger furono accusati di possesso di droga. Secondo il biografo di Jagger, furono traditi dal loro fornitore di LSD, David “Acid King” Sniderman. Quest'ultimo avrebbe trovato un accordo con l'FBI e l'MI5 per evitare una condanna per traffico di droga.

3. Il lancio di torte contro i giornalisti. Per l'uscita del loro album “Beggars Banquet”, nel 1968, gli Stones invitarono a un banchetto giornalisti e rappresentanti dell'industria dell'intrattenimento. Un banchetto che terminò con la band che lanciava dozzine di torte alla crema contro i presenti.

4. Con un solo tour hanno guadagnato oltre mezzo miliardo. Con il loro “A Bigger Bang Tour”, che si è tenuto dall'agosto 2005 all'agosto 2007, il gruppo inglese ha incassato quasi 560 milioni di dollari. Soltanto Guns N'Roses, U2 ed Ed Sheeran contano tour di maggior successo.

5. Un concerto per 1,5 milioni di fan. Nel corso di questo tour, nel 2006 sulla Praia de Copacabana a Rio de Janeiro ha avuto luogo il loro più grande concerto. La folla presente all'evento occupava un'area così vasta che i tecnici hanno dovuto ritardare l'audio di un secondo ogni 900 metri in modo che il suono non fosse completamente distorto.