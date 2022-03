I guadagni delle sfilate autunno 2022 di Gigi Hadid vanno alle vittime della guerra in Ucraina

LOS ANGELES - La top model americana Gigi Hadid ha annunciato di voler devolvere i guadagni delle recenti sfilate a favore di chi soffre le conseguenze della guerra in Ucraina. Lo ha comunicato lei stessa sui social.

«Avere un programma prestabilito per il mese delle sfilate può spesso significare, per me e per le mie colleghe, presentare le nuove collezioni di moda durante periodi storici strazianti e traumatici. Non abbiamo il controllo sulla maggior parte dei nostri orari di lavoro, ma vorremmo sfilare "per" qualcosa» ha scritto la 26enne.

«Seguendo le orme della mia amica Mica Arganaraz - scrive Hadid - mi impegno a donare i miei guadagni derivanti dalle sfilate dell'autunno 2022 per aiutare coloro che soffrono a causa della guerra in Ucraina, oltre a continuare a sostenere coloro che vivono la stessa situazione in Palestina. I nostri occhi e il nostro cuore devono essere aperti a tutte le ingiustizie umane. Che ci si possa vedere tutti come fratelli e sorelle, al di là della politica, al di là della razza, al di là della religione. Alla fine della giornata, sono le vite innocenti che pagano per la guerra, non i leader. Via le mani all'Ucraina. Via dalla Palestina. Pace. Pace. Pace».