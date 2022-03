TORINO - Sarà Marius Bear a rappresentare la Svizzera all'Eurovision Song Contest di Torino, con il brano "Boys Do Cry", prodotto appositamente per il concorso canoro insieme al cantautore Martin Gallop. La decisione è stata presa da un panel di cento telespettatrici e telespettatori e da una giuria internazionale composta da 20 esperte ed esperti. La Svizzera sarà in gara nella prima semifinale, che si terrà martedì 10 maggio 2022.

Marius Bear, musicista 28enne del Canton Appenzello, ama suonare la chitarra e ha esordito come musicista di strada in Svizzera e in

Germania, prima di trasferirsi a New York per diversi mesi. Formatosi come meccanico di macchinari edili, Marius Bear ha poi intrapreso, dal 2017, studi in produzione musicale al rinomato istituto BIMM di Londra. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo album “Not Loud Enough”, che gli è valso il titolo di “Best Talent” agli Swiss Music Award, mentre nel 2020 ha suscitato molto clamore con la sua cover della canzone “I Wanna Dance With Somebody” di Whitney Houston.

«Ho imparato sin da piccolo a non vergognarmi dei miei sentimenti. Come uomo, non ho paura di piangere o di rivelare le mie debolezze al mio pubblico. Non voglio nascondere le mie emozioni, ma mostrarmi per quello che sono. E voglio incoraggiare il mio pubblico a fare lo stesso», ha dichiarato il musicista.

«Il momento non potrebbe essere più propizio, sono davvero entusiasta! Sono onorato di rappresentare la Svizzera a Torino e di seguire le orme di Luca Hänni e Gjon’s Tears. Entrambi hanno fissato l'asticella molto in alto!», si rallegra Bear.



Come è avvenuta la selezione?

Le musiciste e i musicisti interessati sono stati invitati ad inviare i loro brani per la selezione svizzera. La canzone svizzera è stata scelta da un panel di 100 telespettatrici e telespettatori e da una giuria internazionale composta da esperte ed esperti, che hanno valutato i brani, le artiste e gli artisti in una procedura articolata in diverse tappe. Come per lo show internazionale dell'ESC, i voti delle telespettatrici e dei telespettatori nonché quelli della giuria contavano rispettivamente per il 50%.