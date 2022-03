Oggi Jessica Biel festeggia il suo 40esimo compleanno

LOS ANGELES - Oggi Jessica Biel compie 40 anni.

Un talento multiforme, il suo: la sua carriera nel mondo dello spettacolo prende il via nella musica fin da bambina, per poi proseguire - grazie alla sua avvenenza - come modella. Ma è la televisione a darle un primo sostanziale assaggio di celebrità, con la serie televisiva "Settimo cielo". Al cinema si è segnalata per i ruoli in "Elizabethtown" di Cameron Crowe, "The Illusionist" al fianco di Edward Norton, "Hitchock", nel quale interpreta l'attrice Vera Miles e per altri titoli come "Non aprite quella porta", "Un matrimonio all'inglese" e "Quello che so sull'amore" di Gabriele Muccino. Biel è anche produttrice, specialmente di show televisivi come l'ottimo "The Sinner", che nella prima stagione l'ha vista interpretare il ruolo della protagonista femminile.

Nella vita privata quest'anno festeggerà i dieci anni di matrimonio con la popstar e collega Justin Timberlake. La coppia ha due figli, Silas e Phineas, dei quali sono impegnati a garantire il più possibile la privacy - tanto da aver rivelato la nascita del secondogenito solo mesi dopo.

Il suo aspetto fisico le è valso nel 2005 il titolo di donna più sexy del mondo della rivista Esquire, mentre due anni dopo è stato il magazine Stuff a porla in cima alla sua top 100.