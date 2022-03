Hollywood blocca le sue uscite nei cinema russi

LOS ANGELES - Anche Hollywood scende in campo a sostegno delle sanzioni contro la Russia. Big dell'industria cinematografica come Disney, Warner Bros e Sony hanno bloccato le prossime uscite nelle sale. Titoli come "The Batman", "Red" e "Morbius" non saranno proiettati a Mosca, San Pietroburgo e in ogni altra sala del paese.

«Alla luce della crisi umanitaria in Ucraina, WarnerMedia ha messo in pausa la distribuzione del suo film "The Batman" in Russia» ha dichiarato un portavoce di Warner Bros. I fan russi si perderanno anche l'uscita di "Morbius", l'ultima creatura partorita nell'universo Marvel. «I nostri pensieri e preghiere sono con tutti coloro che stanno facendo i conti» con la tragedia in atto in Ucraina. «Speriamo che questa crisi si risolva velocemente».

Anche Disney ha stoppato l'uscita del suo ultimo film d'animazione targato Pixar, motivando la decisione come risposta alla «non provocata sanzione dell'Ucraina». Il gigante dell'intrattenimento hai poi aggiunto che collaborerà con organizzazioni non governative per fornire «aiuto urgente e assistenza umanitaria ai rifugiati».