Alec Baldwin e gli «standard del settore non applicati» hanno causato la morte di Halyna Hutchins

LOS ANGELE - Matthew Hutchins crede che Alec Baldwin e «gli standard del settore non applicati» siano i responsabili della morte di sua moglie Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia deceduta sul set di "Rust" lo scorso mese di ottobre.

Le dichiarazioni sono state rilasciate alla Nbc nell'ambito del programma "Today". «È assurda per me l'idea che la persona che impugna la pistola e che la scarica non sia responsabile» ha affermato Hutchins. «La sicurezza delle armi non era l'unico problema su quel set. C'erano una serie di standard del settore che non erano messi in pratica e ci sono più soggetti responsabili» di quanto accaduto, aggiunge.

La famiglia Hutchins ha intentato una causa per omicidio colposo contro Baldwin, la società di produzione di "Rust", i produttori e altri membri chiave della troupe coinvolta nelle riprese nel New Mexico.