Kate e quell'inesauribile voglia di bebè: «Poi torno a casa e dico: “Facciamone un altro!”»

LONDRA - Lei e William hanno deciso di non avere più figli, ma questo non significa che Kate Middleton - spesso e volentieri - non abbia voglia di averne altri.

A confermare questo suo inesauribile desiderio di maternità è stata la diretta interessata durante una sua recente visita all'Università di Copenaghen, in Danimarca, dove si tiene un seminario sulla salute mentale di bebè e mamme.

«In genere William si preoccupa tantissimo quando mi trovo ad avere a che fare con i bimbi che hanno meno di un anno d'età, mi fanno venire una gran voglia di fare figli», ha confessato semiseria Kate, «di solito dopo torno a casa e gli dico: “Facciamone un altro!”».

L'argomento era saltato fuori, e in maniera abbastanza ilare, già la settimana scorsa. Come scritto da People, durante un'uscita pubblica nel Lancashire, Kate era stata fotografata in brodo di giuggiole in compagnia della figlia neonata di due volontari di un'associazione umanitaria locale. Alle battute dei fotografi, William aveva risposto ridendo: «Smettetela di dare queste idee a mia moglie!».

In ogni caso, conferma la coppia reale, non ci sono piani per dare un fratellino a una sorellina ai principini George, Charlotte e Louis.

Reuters