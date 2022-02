Silvio Berlusconi avrebbe deciso di sposarsi con Marta Fascina

MILANO - Silvio Berlusconi potrebbe annunciare a breve le sue nuove nozze. Il bacio in tribuna a Monza con la fidanzata Marta Fascina avrebbe semplicemente suggellato il desiderio di risposarsi del leader di Forza Italia, riferisce oggi Libero - aggiungendo che i figli di Veronica Lario non vedrebbero di buon occhio la nuova unione del padre. L'annuncio potrebbe essere imminente e la cerimonia potrebbe aver luogo entro la fine di marzo.

Berlusconi ha divorziato da Carla Dall'Oglio nel 1985, mentre l'unione con Veronica Lario si è chiusa (con roventi polemiche) nel 2009. Era seguito un fidanzamento durato alcuni anni con Francesca Pascale, che ha commentato a Repubblica: «Come al solito il ‘pres’ ci dimostra che l’amore non ha età. Ha quasi novant’anni, ma crede ancora nell’amore. Io gli voglio ancora bene, è stata la persona più importante in una fase difficile della mia vita, quando uno ha vent’anni e non è più nell’adolescenza e nemmeno nella maturità. Se mi dovessero invitare, ci andrò alle nozze. E fumerò un joint, per disobbedienza civile».

Berlusconi e la fidanzata 32enne sono stati paparazzati per la prima volta sulle nevi svizzere due anni fa, dopodiché la loro relazione è diventata ufficiale.