Quando la chitarra diventa un'opera d'arte: «Tutto può ispirarmi»

STABIO - Può una chitarra essere più di uno strumento e sconfinare nel territorio delle opere d'arte. Un viaggio nella bottega di Stabio del liutaio Giulio Negrini ci fa propendere assolutamente per il sì.

Artigiano con una passione inesauribile, Giulio, realizza strumenti su misura destinati prevalentemente agli Stati Uniti: «Al momento il tempo d'attesa medio per una chitarra delle mie è circa due anni», ci racconta indicando i suoi strumenti, «il mio lavoro più laborioso? Un cliente ha voluto che intarsiassi sul manico una giungla, praticamente il legno non si vedeva quasi più...».

Ma come ci si riscopre liutaio? «Da giovanissimo, ho sempre suonato la chitarra e mi piaceva modificarla, smontarla cambiarne i pezzi. A 17 anni ho provato a costruirne una da zero, per gioco, ovviamente è venuta un disastro», ride, «ma non mi sono perso d'animo anche perché mi ero divertito davvero tantissimo».

«Per imparare a costruire strumenti sono andato a studiare alla rinomata scuola di liuteria di Gubbio (Perugia), lì ho imparato la liuteria classica, a fare violini e affini, insomma», continua Giulio ridacchiando, «diciamo che però la cosa non è durata tantissimo, e sono ritornato al mio primo amore, le chitarre».

Chitarre che costruisce con la cura di un artista: «per me è come se fossero delle tele, gli intarsi sono i colori, utilizzo pietre preziose, metalli e madreperla. L'ispirazione? O si parte da un'idea ben precisa che chi ordina la chitarra ha già in mente, oppure mi lascio ispirare... Qualsiasi cosa può stimolarmi, un paesaggio oppure un'opera d'arte».

Per arrivare fin qui è stato necessario andare... Oltreoceano: «La svolta è arrivata quando ho deciso di andare all'estero alle fiere internazionali del settore, prima Francoforte e poi Los Angeles. Soprattutto gli Stati Uniti sono diventati il mercato principale delle mie chitarre made in Stabio».

Davide Giordano