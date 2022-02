Il Festival del cinema di Berlino ospita l'anteprima mondiale di "Calcinculo"

BERLINO - È il momento della prima mondiale di "Calcinculo", il film di Chiara Bellosi girato parzialmente in Ticino con il sostegno della Ticino Film Commission. Sarà presentato domenica 13 febbraio alle 16 allo Zoo Palast 1, nel corso della 72esima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino (che si tiene dal 10 al 20 febbraio).

È un ritorno alla Berlinale per la regista, già in gara nel 2020 nella sezione Generation con l’acclamata opera prima "Palazzo di Giustizia", opera che in Ticino conquistò il premio “Utopia” al 33esimo Castellinaria Festival.

Le riprese ticinesi di "Calcinculo" si sono svolte nella regione di Lugano nel luglio 2021, in particolare nel locale notturno Bunker Club in via Trevano, presso il Lido Riva Caccia, nello studio televisivo della RSI di Lamone e al parcheggio Park & Ride Fornaci di Grancia. Una quindicina di professionisti ticinesi e diverse comparse locali sono stati coinvolti. Alcuni professionisti del cinema ticinesi sono stati ingaggiati per tutta la produzione, lavorando così con una troupe internazionale sia in Italia che in Svizzera.

Il film vede come protagonisti Gaia Di Pietro al suo esordio, Andrea Carpenzano ("La Terra Dell'Abbastanza" dei Fratelli d’Innocenzo, "Il Campione" di Leonardo D’Agostini) e Barbara Chichiarelli (“Favolacce” dei Fratelli d’Inncenzo, "Suburra" serie originale Netflix).