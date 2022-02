Un trauma cranico è la causa della morte di Bob Saget

LOS ANGELES - La morte di Bob Saget è stata causata da un trauma cranico ed è avvenuta nel sonno. Lo ha comunicato la famiglia dell'attore, scomparso lo scorso 9 gennaio all'età di 65 anni.

«Le autorità hanno determinato che Bob è deceduto per un trauma alla testa. Hanno concluso che ha accidentalmente colpito qualcosa con la nuca, non ci ha pensato sopra e si è addormentato. Non erano coinvolti alcol o droghe». Sia il medico legale che l'ufficio dello sceriffo della contea di Orange, in Florida, avevano già confermato di aver escluso un possibile uso di alcolici o stupefacenti.

La famiglia ha tenuto a ringraziare nuovamente i fan per l'ondata di affetti seguita alla morte del popolare attore. «Chiediamo a tutti di ricordare l'amore e le risate che Bob ha portato in questo mondo e le lezioni che ha insegnato a tutti noi: essere gentili con tutti, far sapere alle persone care che le ami e affrontare i momenti difficili con abbracci e risate».