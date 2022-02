Real Bodies contro il fumo, una giornata di sensibilizzazione alla mostra

LUGANO - Il fumo uccide. E la mostra di Real Bodies non ha bisogno di disclaimer o immagini di pazienti intubati per far passare il messaggio. Per questo, nel contesto della sala "Respiro", allestita al Centro Esposizioni di Lugano, la mostra organizzata da Imagine Exhibition ha predisposto una giornata di sensibilizzazione al tabacco, in collaborazione con la Lega polmonare ticinese.

I corpi in mostra nella sala "Respiro" hanno come obiettivo quello di mostrare alla popolazione gli effetti nocivi del fumo e invitano chi ne fa uso a gettare via il pacchetto prima di passare all'area tematica successiva di Real Bodies. Per completare ciò che viene mostrato con i corpi una volta vivi e i diversi tumori esposti nelle teche, sabato 12 febbraio tre relatori specializzati spiegheranno più nel particolare come la salute viene influenzata dal fumo. Questi sono lo pneumologo Antonio Satta, il tabaccologo Jacques-Philippe Blanc e l'oncologa Patrizia Frösch.

Gli interventi avranno luogo, a turno, alle 11, alle 14 e alle 17. Collaborano con Real Bodies la Lega polmonare ticinese, la Lega cancro Ticino e Radix Svizzera italiana.