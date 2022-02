Alec Baldwin emozionato per il suo ritorno su un set cinematografico

LOS ANGELES - Alec Baldwin è tornato su un set cinematografico, tre mesi e mezzo dopo la tragedia di “Rust”. Si tratta di un film indipendente, «dal budget molto limitato. Tutti sono giovani rispetto a me» ha osservato il 63enne.

«Non lavoro più come prima, ma tornare sul set è stato strano» ha ammesso Baldwin, non riuscendo a nascondere del tutto l'emozione - dopo mesi per lui estremamente complicati. Ha quindi menzionato la moglie e i figli: «Mi mancano e mi sento così fortunato ad averli. Immagino che tutti quelli che hanno un sacco di bambini si sentono in questo modo».