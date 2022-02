I Brit Awards incoronano Adele: è lei l'artista britannica dell'anno

LONDRA - È Adele la regina dei Brit Awards che sono stati assegnati ieri sera. La popstar ha trionfato nelle tre categorie principali: Artista dell'anno, Album dell'anno ("30") e canzone dell'anno, ("Easy On Me"). Adele ha poi aggiunto una nota polemica, affermando di «amare di essere un'artista femminile» in riferimento al fatto che il premio non ha più connotazione di genere e va a onorare l'artista, che sia esso maschile o femminile.

Tra i premiati troviamo anche Ed Sheeran, che è stato nominato Cantautore dell'anno, Billie Eilish (come artista internazionale) e Olivia Rodrigo (miglior canzone internazionale con "Good 4 u"). Altri riconoscimenti sono andati a Dua Lipa, Sam Fender, Little Simz, Wolf Alice e Becky Hill.