Sono state annunciate le nomination per gli Oscar 2022

LOS ANGELES - Poco fa sono state annunciate le nomination per l'edizione 2022 degli Oscar, il premio cinematografico più importante della stagione. L'evento, in diretta da Los Angeles, è stato condotto da Tracee Ellis Ross e da Leslie Jordan. Ecco le principali categorie e i nomi in gara:

Miglior film

"Belfast"

"Coda"

"Don't Look Up"

"Drive My Car"

"Dune"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"La fiera delle illusioni - Nightmare Alley"

"Il potere del cane"

"West Side Story"

Miglior regista

Kenneth Branagh - "Belfast"

Ryusuke Hamaguchi - "Drive My Car"

Paul Thomas Anderson - "Licorice Pizza"

Jane Campion - "Il potere del cane"

Steven Spielberg - "West Side Story"

Miglior attore protagonista

Javier Bardem - "A proposito dei Ricardo"

Benedict Cumbertbatch - "Il potere del cane"

Andrew Garfield - "Tick, Tick... Boom"

Will Smith - "King Richard"

Denzel Washington - "The Tragedy of Macbeth"

Miglior attrice protagonista

Jessica Chastain - "Gli occhi di Tammy Faye"

Olivia Colman - "La figlia oscura"

Penelope Cruz - "Madri parallele"

Nicole Kidman - "A proposito dei Ricardo"

Kristen Stewart - "Spencer"

Miglior attore non protagonista

Ciaràn Hinds - "Belfast"

Troy Kotsur - "Coda"

Jesse Plemons - "Il potere del cane"

J.K. Simmons - "A proposito dei Ricardo"

Kodi Smit-McPhee - "Il potere del cane"

Miglior attrice non protagonista

Jessie Buckley - "La figlia oscura"

Ariana DeBose - "West Side Story"

Judi Dench - "Belfast"

Kirsten Dunst - "Il potere del cane"

Aunjanue Ellis - "King Richard"

Miglior film internazionale

"Drive My Car" - Giappone

"Flee" - Danimarca

"La mano di Dio" - Italia

"Lunana - A Yak in the Classroom" - Bhutan

"La persona peggiore del mondo" - Norvegia

Miglior film animato

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"I Mitchell contro le macchine"

"Raya e l'ultimo drago"

Anche la Svizzera ha una chance di vittoria: "Ala Kachuu - Take And Run" di Maria Brendle e Nadine Lüchinger è in gara nella categoria Miglior cortometraggio. La protagonista è Sezim, 19enne rapita e costretta a sposarsi che cerca una via d'uscita tra legami culturali e desiderio di libertà.