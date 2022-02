La modifica del finale di "Fight Club" è stata quasi completamente eliminata

PECHINO - La modifica del finale di "Fight Club" da parte della piattaforma di streaming cinese Tencent aveva fatto scalpore. Ora, a quanto pare, c'è stata una quasi completa retromarcia: secondo quanto riferisce l'Hollywood Reporter sono stati ripristinati 11 degli ultimi 12 minuti della versione originale del film di David Fincher.

Sono delle scene di nudo le uniche a non essere state ripristinate, secondo il media statunitense. Non è chiaro cosa abbia spinto la piattaforma cinese a fare marcia indietro e se sia stato merito dell'attenzione mediatica globale sul caso. Stanley Rosen, esperto di cinema cinese dell'Università della California del Sud, ha spiegato a Insider che il via libera potrebbe essere arrivato dalle autorità statali. «La Cina ospita le Olimpiadi e cerca di dimostrare di essere diventata maggiorenne nella comunità globale. Non ha bisogno della distrazione causata da questo evento, quindi presumibilmente Tencent ha ottenuto l'approvazione per ripristinare quei tagli» direttamente da Pechino.