«Ho deciso di dare ai giovani il loro Festival»

SANREMO - «È una giornata speciale per me, che voglio ricordarmi per sempre». Gongola Amadeus nella tradizionale conferenza stampa di bilancio della domenica post-Festival. Il conduttore e direttore artistico si gode in pieno il trionfo sanremese - figlio, sottolinea, di quanto seminato lo scorso anno. «Ho deciso di dare al pubblico, e soprattutto ai giovani che tanto hanno sofferto stando a casa, il loro Festival».

«Il mio primo festival ha fatto rumore, il secondo ha fatto stare zitti e buoni, ma il terzo è da brividi» aggiunge, citando i brani vincitori.

Ma è tutta la Rai che festeggia il risultato grandioso di questo Festival. «Il valore più straordinario e inaspettato è stato il successo sul pubblico giovane, vero motore di questa edizione. La chiave del successo di Sanremo è stata la qualità che il pubblico ha capito e apprezzato» ha affermato l'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes. «Sanremo 2022 ha colpito nel segno; ha unito le generazioni e ha fatto parlare una società attuale e inclusiva. Il successo social dimostra la capacità della Rai di essere presente nei luoghi in cui si crea dibattito» ha commentato Marinella Soldi, Presidente dell'azienda di radiotelevisione pubblica italiana.

Per il 2023 «sarebbe pazzesco non partire da questa idea, che squadra che vince non si cambia». Ci saranno varie cose da valutare, ma tutto sembra essere spianato per un Amadeus quater.